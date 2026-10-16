Витік аміаку можливий на Волині через удар по підприємству

На Волині у селищі Маневичі після удару РФ по підприємству виникла загроза викиду аміаку, повідомив очільник громади Олександр Гаврилюк.

"У зв'язку з можливою загрозою аварійної ситуації на одному з підприємств селища, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферне повітря, просимо жителів зберігати спокій, бути уважними та дотримуватися правил безпеки", – написав Гаврилюк у Фейсбуці у п'ятницю.

Аміак – небезпечна хімічна речовина з різким запахом, яка може спричинити подразнення очей, органів дихання та отруєння. Жителів Маневицької громади закликають негайно зайти до найближчого приміщення, щільно зачинити вікна й двері та без потреби не виходити надвір.

Також рекомендують уникати перебування на вулиці без нагальної потреби та стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади й ДСНС.

Раніше очільник обласної військової адміністрації Роман Романюк повідомив, що у Маневичах на приватному підприємстві "Агрофрукт ЛТД" загинула одна людина, ще 8 травмованих. "Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває", – написав він у Телеграм-каналі у п'ятницю про ситуацію станом на 10:45.