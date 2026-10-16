Бутенко: зарано оцінювати результати експерименту із наглядовими радами в університетах

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко вважає, що зарано оцінювати на проміжному етапі результати експерименту із посилення ролі наглядових рад в університетах.

"Експеримент закінчився, вчора уряд заслуховував результати. Це експеримент, щоб визначити його сильні або слабкі сторони. Він тривав трохи менше двох років, і його результати оцінювати в проміжних етапах – що він точно провалився, або точно досяг успіху – як на мене, зарано", – сказав Бутенко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

Він нагадав, що зараз на громадському обговоренні знаходиться проєкт про продовження експерименту ще на два роки.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Кабінет міністрів запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Зокрема, учасниками експерименту стали Національний авіаційний університет (НАУ), який реорганізовано в державне некомерційне підприємство Національний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ), а також Запорізький національний університет і Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Колишній віцепрем'єр, який відповідав за освіту, Михайло Федоров в середині 2025 року анонсував, що в 2026-му реформу поширять на всі виші. Але в кінці 2025-го профільний заступник міністра освіти Микола Трофименко заявив, що наглядові ради законодавчо узаконять, але реформу залишать добровільною.

6 жовтня Трофименко заявив, що Міносвіти не вистачило дворічного експерименту, щоб переконатися в ефективності моделі посилення ролі наглядових рад в університетах.

Президентка Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) Ксенія Семенова вважає, що експеримент із посилення ролі наглядових рад в університетах необхідно поширювати на всі виші, або щонайменше передбачити зміну організаційно-правової форми на державні некомерційні товариства.

Міносвіти пропонує запустити ще на два роки дещо видозмінений експериментальний проект щодо запровадження посиленої моделі врядування закладів вищої освіти. Зокрема, проєктом акту пропонується знову реалізувати протягом двох років експеримент за участю Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ), Запорізького національного університету та Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, які уже брали участь в попередньому експерименті, які тривав попередні два роки. Інші університети державної форми власності, що належать до сфери управління Міносвіти, зможуть ініціювати приєднання до посиленої моделі за рішенням вченої ради, а також міністерство зможе самостійно ініціювати приєднання до посиленої моделі закладу, щодо якого встановлено ознаки кризового стану.