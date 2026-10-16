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На Волині через ворожу атаку загинула людина, ще 8 зазнали поранень, без світла 270 тис. абонентів – ОВА

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Одна людина загинула через ворожу атаку на Волинську область, ще вісім осіб зазнали поранень, без електропостачання залишаються 270 тисяч абонентів, повідомив очільник обласної військової адміністрації Роман Романюк оперативні дані станом на 10.45

"На жаль, загинула одна людина на приватному підприємстві "Агрофрукт ЛТД" у Маневичах. Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває", – написав він у Телеграм-каналі у пятницю.

Також, за даними ОВА, під час ранкових повітряних атак реактивного шахеду постраждав гаражний кооператив у Луцькій громаді. Горить господарська будівля. Попередньо – без травмованих і загиблих.

Наразі без електропостачання ще 270 тисяч абонентів (на 08.00 ранку – 370 тисяч абонентів). Відновлювальні роботи тривають.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#волинь #наслідки #атака
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