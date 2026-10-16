Київ звернувся до Держказначейства з вимогою розблокувати кошти на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російських атак – Кличко

Станом на п'ятницю, 16 жовтня, в Києві внаслідок атак росіян різного ступеня пошкоджень зазнали 4 480 багатоквартирних будинків, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Із них у 2026 році – 1 783 будинки, а це майже 40% від загальної кількості. Пошкодження різні – десь вибиті вікна, пошкоджені балкони, покрівлі чи фасади. А десь (таких будинків менше) – руйнування під"їздів, конструкцій, пошкодження мереж – де квартири стали непридатними для проживання. Таких будинків наразі 205 (тільки цього року ворог сильно пошкодив 61). Із значнопошкоджених місто вже відновило, відбудувало 64 будинки. Загалом на сьогодні відновили 4 227 пошкоджених житлових будинків", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що основною проблемою, яка може зупинити роботи з відновлення, є блокування коштів міста Держказначейством.

"Якщо уряд цього не розуміє, підкреслю: такі дії неприйнятні в ситуації, коли мешканці чекають на відновлення свого житла. Тому місто ще раз звернулося до уряду та Державного казначейства з вимогою розблокувати фінансування важливих для киян проєктів. Зокрема, з відновлення пошкоджених ворогом будинків", – резюмував мер.