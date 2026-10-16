Атаки РФ на енергетику призвели до відключень світла одразу у 8 областях та Києві – "Укренерго"

Уночі та вранці пятниці РФ здійснила масовану дронову атаку на енергооб'єкти, внаслідок цього є нові знеструмлення у Києві, Київській, Волинській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях, повідомила НЕК Укренерго.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів", – запевнила "Укренерго" у повідомленні у Телеграм.

За її інформацією, анонсовані раніше графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів продовжують діяти у частині областей і до кінця доби.

"Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00", – закликала НЕК.

Вона уточнила, що через несприятливі погодні умови (дощ, пориви вітру) на ранок повністю або частково знеструмлені 11 населених пунктів у Полтавській і Сумській областях.

"Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній електропередачі", – зазначила "Укренерго".