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Районним адміністраціям Києва доручено визначити пріоритетність у використанні коштів на облаштування укриттів – Кличко

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Районним адміністраціям Києва доручено визначити пріоритетність у використанні коштів на облаштування укриттів – Кличко
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Міський голова Києва Віталій Кличко на засіданні колегії Київської міської державної адміністрації в п'ятницю, 16 жовтня, доручив главам районів столиці визначити пріоритетність у використанні коштів на облаштування укриттів.

"У Києві сьогодні є майже 4400 укриттів різних типів та форм власності. У 2022-2026 роках місто спрямувало на будівництво, ремонт і облаштування укриттів близько 7 млрд грн. Водночас в окремих мікрорайонах не достатня кількість облаштованих укриттів у пішій доступності. Наразі невідкладне завдання для голів районів, які є розпорядниками коштів, що виділяє місто, – збільшення кількості та належне облаштування сховищ", – зазначив Кличко в повідомленні в телеграм-каналі.

Він зазначив, що міська влада спільно з ДСНС і райадміністраціями регулярно перевіряє укриття, зокрема за зверненнями мешканців, і глави районів повинні оперативно реагувати на всі звернення та усувати недоліки.

"Бо, хоч і призначені президентом, несуть персональну відповідальність перед мешканцями", – наголосив мер.

В ході колегії також обговорювалось питання встановлення мобільних укриттів.

"Минулого року райони, отримавши на це кошти, укриття не встановили і кошти повернулися в міський бюджет. А на цей рік із запитом грошей на встановлення мобільних укриттів не зверталися! Тому нам довелося знаходити можливості і наразі вирішувати питання без участі районів. Зокрема, першу партію – 14 мобільних укриттів – найближчим часом встановить "Київпастранс" на зупинках громадського транспорту. Крім цього, я звернувся до бізнесу допомогти місту. І перше укриття за кошти меценатів вчора встановили на Берестейському проспекті, поруч із зупинкою кількох маршрутів тролейбусів "Парк Івана Багряного", – розповів Кличко, додавши, що главам районів було доручено не усуватися від питання встановлення мобільних укриттів і перерозподілити кошти в межах бюджету, виділеного районам.

"Ігнорування питання розцінюватиму як саботаж! І конкретні прізвища "діячів" оприлюднюватиму для киян, мешканців районів, де очільники не працюватимуть над встановленням укриттів", – резюмував міський голова.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #укриття #кошти #пріоритетність
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