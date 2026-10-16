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Затримано і взято під варту мешканця Харківської області, який готував теракти в облцентрі

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Затримано і взято під варту мешканця Харківської області, який готував теракти в облцентрі

Співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури затримали 42-річного мешканця Вільшани, який за завданням російської спецслужби готував теракти в облцентрі.

"Чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, наприкінці липня цього року фігурант почав спілкуватися через телеграм із представником російської спецслужби і передавати йому відомості щодо місць дислокації та переміщення Сил оборони у Харківському районі області. Зокрема, він коригував ворожий вогонь по позиціях підрозділів протиповітряної оборони і надавав точні географічні координати пункту тимчасового розміщення українських військових.

Окрім цього чоловік готував теракти за завданням куратора. В узгоджений час російський безпілотник "Молнія" доставив дві бомби у поле неподалік будинку фігуранта. Він зняв вибухівку з дрона і відніс її додому. Пізніше він мав закласти бомби у визначеному місці, звідки їх мали забрати і підірвати інші російські агенти.

Правоохоронці затримали чоловіка, коли він вирушив із бомбами для облаштування схрону

Автор

Редактор · Політичні новини
#підготовка #теракти #затримання
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