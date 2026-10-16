Україна буде робити все, щоб відкрити два останні кластери щодо вступу ЄС до кінця року – Зеленський

Україна буде робити все, щоб відкрити два останні кластери щодо перемовин до вступу в ЄС до кінця цього року, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми будемо працювати та робити все, щоб відкрити два останні кластери до кінця року. Я впевнений, що ми це зробимо", – сказав він на початку зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Антоніу Коштою у Брюсселі.

Зеленський зазначив, що планує обговорити з європейськими лідерами потреби України в енергетиці.

"І звісно ми хочемо закінчити цю війну як можна швидше, зараз ми не бачимо сигналів з російської сторони, що вони до цього готові. Тому ми маємо підготуватися до зими. Зимовий пакет – це не тільки енергетика, це також ППО і внески", – повідомив президент.

Він подякував ЄС за підтримку.