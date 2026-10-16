Петиція про відбудову книжкового ринку біля станції метро "Почайна" в Києві не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом відбудувати столичний книжковий ринок біля станції метро "Почайна" після російського обстрілу не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 17 серпня і станом на 16 жовтня петиція набрала лише 879 голосів із 6 тис. необхідних.

"Російські терористи завдали ракетного удару по столиці, і три ракети влучили на територію книжкового ринку біля станції метро "Почайна", знищивши його вщент. Книжковий ринок – це своєрідний духовний центр Києва – сотні тисяч містян приїжджали сюди за улюбленими книжками, і для багатьох киян книжковий ринок став і місцем нових знань, нових знайомств і місцем роботи", – йшлося у петиції.

Автор петиції вважає вкрай необхідним відновлення даного книжкового ринку, і пропонував залучити до відбудови державний сектор економіки, бізнес, приватних меценатів та благодійні фонди.

Як повідомлялося, в ніч проти 16 серпня через російський обстріл сталася масштабна пожежа на книжковому ринку біля станції метро "Почайна". Згідно з опублікованими фото і відео, ринок зазнав значних пошкоджень.

Представники книжкової галузі, коментуючи атаку Росії на книжковий ринок, говорили про закінчення епохи і остаточну крапку старого формату відомої локації.

У липні 2026 року, відповідаючи на запитання, чи комунікувала Асоціація видавців з поліцією щодо реалізації піратських репринтів на книжкових ринках в Києві, керівник УВА Артем Біденко зазначив, що комунікація ведеться, але там є складнощі. Зокрема, він зазначав, що у законодавстві щодо порушення права інтелектуальної власності прописано, що має бути доведена завдана шкода, і у випадку з книжками, оскільки вони не є дорогими, це складно зробити.