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Петиція про відбудову книжкового ринку біля станції метро "Почайна" в Києві не набрала голосів

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Петиція про відбудову книжкового ринку біля станції метро "Почайна" в Києві не набрала голосів
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом відбудувати столичний книжковий ринок біля станції метро "Почайна" після російського обстрілу не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 17 серпня і станом на 16 жовтня петиція набрала лише 879 голосів із 6 тис. необхідних.

"Російські терористи завдали ракетного удару по столиці, і три ракети влучили на територію книжкового ринку біля станції метро "Почайна", знищивши його вщент. Книжковий ринок – це своєрідний духовний центр Києва – сотні тисяч містян приїжджали сюди за улюбленими книжками, і для багатьох киян книжковий ринок став і місцем нових знань, нових знайомств і місцем роботи", – йшлося у петиції.

Автор петиції вважає вкрай необхідним відновлення даного книжкового ринку, і пропонував залучити до відбудови державний сектор економіки, бізнес, приватних меценатів та благодійні фонди.

Як повідомлялося, в ніч проти 16 серпня через російський обстріл сталася масштабна пожежа на книжковому ринку біля станції метро "Почайна". Згідно з опублікованими фото і відео, ринок зазнав значних пошкоджень.

Представники книжкової галузі, коментуючи атаку Росії на книжковий ринок, говорили про закінчення епохи і остаточну крапку старого формату відомої локації.

У липні 2026 року, відповідаючи на запитання, чи комунікувала Асоціація видавців з поліцією щодо реалізації піратських репринтів на книжкових ринках в Києві, керівник УВА Артем Біденко зазначив, що комунікація ведеться, але там є складнощі. Зокрема, він зазначав, що у законодавстві щодо порушення права інтелектуальної власності прописано, що має бути доведена завдана шкода, і у випадку з книжками, оскільки вони не є дорогими, це складно зробити.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#ринок #петиція #книжки
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