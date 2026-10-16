Уряд схвалив Стратегію інженерного обладнання оборонних рубежів до 2028р, що задає єдиний стандарт для всієї країни

Цифровий контроль створення та єдиний стандарт обладнання оборонних рубежів, а також синхронізацію роботи Сил оборони та державних органів влади передбачає Стратегія інженерного обладнання оборонних рубежів до 2028 року, що була розроблена Міністерством оборони та схвалена урядом.

Як повідомляє пресслужба Міноборони у Телеграмі у п'ятницю, уряд схвалив розроблену за ініціативи Міноборони Стратегію інженерного обладнання оборонних рубежів до 2028 року та операційний план її реалізації.

"Ключові завдання: захист особового складу та логістики, збереження боєздатності підрозділів, розвиток фортифікацій, антидроновий захист маршрутів, застосування сучасних конструкцій та матеріалів, цифровий контроль виконання робіт. Стратегія синхронізує роботу Сил оборони та державних органів по кожному з цих напрямів", – зазначено у повідомленні.

"Стратегія задає єдиний стандарт обладнання оборонних рубежів по всій країні. Документ визначає строки та відповідальних, створює механізми контролю за виконанням. Ті рішення, які показали свою ефективність – будемо масштабувати. Але так само ми будемо враховувати нові виклики, загрози та зміну тактики ворога. Головна мета – це захист наших військовослужбовців та цивільних", – зазначив міністр оборони Євгеній Хмара, якого цитує пресслужба.

Повідомляється також, що на першому етапі реалізації фокус буде на найбільш загрозливі напрямки – райони ведення бойових дій, прифронтові міста, кордони з Росією та Білоруссю. Кінцева мета – побудова глибоко ешелонованої системи оборонних рубежів.

"Важливе нововведення – цифровізація процесів. Буде розширено можливості для моніторингу фортифікаційних та інженерних споруд, антидронових загороджень. Це дозволить бачити реальний стан робіт та оперативно спрямовувати ресурси туди, де вони найбільше потрібні", – зазначили у Міноборони.

Загальну координацію моніторингу реалізації Стратегії здійснюватиме Міноборони. Генеральний штаб координуватиме цю роботу в органах військового управління.