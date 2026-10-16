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Трьох поліцейських на Дніпропетровщині підозрюють у вчиненні розбою – Офіс генпрокурора

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Трьох поліцейських на Дніпропетровщині підозрюють у вчиненні розбою – Офіс генпрокурора

Прокурори повідомили трьом поліцейським з Дніпропетровщини про підозру у в розбійному нападі на жителя Нікополя. За даними слідства, вони заволоділи його криптовалютою та готівкою на загальну суму понад $68 тис., повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Серед підозрюваних – заступник начальника одного з відділів поліції, заступник начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в області та оперуповноважений цього управління", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За даними слідства, поліцейські дізналися, що чоловік має значну суму в криптовалюті, та вирішили заволодіти його коштами. Уночі 18 червня 2026 року двоє підозрюваних напали на нього посеред вулиці, а третій координував їхні дії. Потерпілого повалили на землю, застосували сльозогінний газ, кілька разів вистрілили в нього з травматичної зброї, закували в кайданки та побили.

Погрожуючи пістолетом, нападники змусили чоловіка переказати криптовалюту вартістю $51 тис. на підготовлений гаманець. Після цього він мав зателефонувати матері та вимагати передати всі родинні заощадження. Побоюючись за життя сина, жінка віддала понад $17 тис.

Заволодівши коштами, підозрювані пригрозили вбити чоловіка, якщо він звернеться до поліції чи лікарні. За даними слідства, гроші вони розподілили між собою.

Дії поліцейських кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 КК України – розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. 14 жовтня суд обрав усім трьом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави – по 3 млн грн кожному.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до злочину.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпропетровщина #поліцейські #розбій #підозра
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