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Понад 15% українських вишів віднесені до закладів з високим ступенем ризику

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Понад 15% українських вишів віднесені до закладів з високим ступенем ризику
Фото: https://t.me/Ukrenergo

Державна служба якості освіти України визначила ступені ризику суб'єктів господарювання у сфері вищої освіти.

Згідно з повідомленням Служби, з-поміж 292 закладів вищої освіти до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать 45 (15,4%), із середнім – 203 (69,5%), а з незначним – 44 (15,1%).

У відомстві розповіли, що для розрахунку ступенів ризику від провадження господарської діяльності у 2026 році до згаданого модуля Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) заклади вищої освіти вносять показники за двома із семи розділів (критеріїв): "Стан оприлюднення на офіційному сайті ЗВО визначених законодавством документів, матеріалів та інформації"; "Частка акредитованих освітніх програм".

Далі чотири розділи – "Чисельність здобувачів вищої освіти за останні три роки (відсотків)", "Кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи", "Наявність відокремлених структурних підрозділів", "Наявність іноземних здобувачів вищої освіти" заповнюються автоматично на підставі відомостей, внесених до ЄДЕБО, зокрема за попередні роки.

Також розділ "Кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п'яти років" заповнюють уповноважені працівники Служби на підставі наявних відомостей.

Після цього працівниками Служби здійснюється верифікація показників діяльності ЗВО за критеріями, а далі відбувається автоматичний розрахунок кількості балів та визначення відповідного ступеня ризику.

Як повідомлялося, в 2018 році Кабінет міністрів затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#ризики #якість #вузи
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