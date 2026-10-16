Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ), які склали завідомо неправдиві висновки щодо вартості елітної нерухомості дружини високопосадовця Служби безпеки України.

"У грудні 2023 року дружина високопосадовця придбала квартиру за 21,6 млн грн. При цьому за договором її вартість умисно була занижена до 12,8 млн грн. У квітні 2024 року адвокат, який діяв в інтересах подружжя, ініціював проведення оціночно-будівельної експертизи в КНДІСЕ. Вже у травні комісія експертів видала висновок, у якому встановили, що ринкова вартість цієї квартири становить 12,3 млн грн, тобто є нижчою за реальну на 9,3 млн грн. Для досягнення цього результату експерти умисно застосували для порівняння нерелевантні об'єкти нерухомості. Надалі цей документ використовувався стороною захисту як доказ у НАЗК, НАБУ та суді", – повідомляє пресслужба НАБУ в телеграм-каналі.

Того ж місяця детективи НАБУ, розслідуючи кримінальне провадження за фактом придбання квартири, призначили у ньому комісійну експертизу, яку 11 листопада 2024 року відкликали з проханням повернути матеріали без виконання.

"Однак експерти проігнорували вимогу слідства та продовжили дослідження. Вони узгодили обмеження вартості об'єктів для порівняння не вище $2500-2600 за кв. м (замість ринкових $3000) та свідомо обирали найдешевші пропозиції від $1550, при цьому ігнорувавши інші наявні аналоги. На початку грудня 2024 року експерти підписали висновок, але датували його 8 листопада 2024 року (тобто до відкликання детективом НАБУ). Показово, що копію висновку детективи отримали не від КНДІСЕ, а від адвоката підозрюваного високопосадовця", – зазначається в повідомленні.

В НАБУ наголошують, що подібні маніпуляції з доказами були б неможливими за умови функціонування експертної установи при Бюро.

"Керівництво Бюро вже кілька років поспіль наголошує на критичній необхідності створення незалежної експертної інституції. Це дозволило б усунути корупційні ризики, унеможливити зовнішній тиск на експертів та суттєво підвищити ефективність досудового розслідування у справах щодо топкорупції", – резюмували в НАБУ.

Згідно з повідомленнням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в телеграм-каналі, посадовцем СБУ на користь якого були підроблені докази є колишній голова Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України.

В повідомленні не називається ім'я посадовця, однак з 30 листопада 2021 року по 1 травня 2024 року Департамент кібербезпеки очолював Ілля Вітюк, бригадний генерал СБУ який був звільнений з посади президентом України Володимиром Зеленським після резонансного журналістського розслідування. Журналісти виявили, що у грудні 2023 року родина Вітюка придбала елітну квартиру в Києві, вартість якої за офіційною декларацією та ринковими оцінками суттєво відрізнялася.

2 вересня 2025 року Іллі Вітюку офіційно повідомили про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 ККУ) та недостовірному декларуванні (ст. 366-2 ККУ).