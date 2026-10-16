Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Початковий план розсадки гостей на прийомі у Будинку уряду для понад 400 делегатів зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Групи Світового банку (ГСБ) у Бангкоці був змінений через небажання європейських представників сидіти за одним столом із очільником російської делегації віцепрем'єром Олексієм Оверчуком, проти якого ЄС, Велика Британія, Швейцарія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та України запровадили санкції через російську агресію.

"Мені було приємно дізнатись, що чимало голів центральних банків Європейських країн коли дізнались, що будуть сидіти за одним столом з росіянами, то вимагали змін затвердженої розсадки, або ж вирішили в цьому прийомі участі не брати", – сказав агентству "Інтерфакс-Україна" голова Національного банку України Андрій Пишний в кулуарах щорічних зборів.

Мова йде про голову центрального Банку Франції Еммануеля Мулена, голову Бундесбанку Йоахім Нагеля, голів банку Англії та Хорватії Ендрю Бейлі та Анте Зігман.

Очільник НБУ уточнив, що за одним столом із росіянами також мали опинитися директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, голова Банку Англії Ендрю Бейлі, президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард, міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон.

На думку Пишного, така солідарність з Україною є важливою та підтверджує цінність прямих зв'язків, що безпосередньо дозволяють донести ширшу картину російської агресіі та її наслідків. Україну за останні чотири роки з початку російської повномасштабної агресії відвідали значна кількість керівників центральних банків Європейського Союзу а ті, які не змогли приїхати, неодноразово мають прямий канал інформації і неодноразово демонстрували свою не протокольну, а реальну підтримку.

"Тому ми вчора мали хай невеличку-невеличку, але важливу дипломатичну перемогу", – зазначив очільник українського центробанку.

За його даними, в результаті, після зміни розсадки, Оверчук не прийшов на прийом.

"У мене також було запрошення, але, з усією щирої поваги до приймаючої сторони я не можу знаходитися в одному приміщенні, де представлена російська делегація, бо тільки за останні дні масштабні обстріли та ураження: вбивства в Прилуках, ураження ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 в Києві, ТЕЦ-5 в Харкові, знову загиблі – гуртовня "Дім книги" в Луцьку, будинок Академії наук в Києві, де люди вимушені були стрибати у вікна від пожежі, Рівненський університет… – що це якщо це геноцид, і треба про ці речі починати говорити саме в такому контексті", – зазначив Пишний.

Він також повідомив, що на щорічних зборах цього року не відбудеться традиційного спільному фотографуванні (Family Photo). "Скасували, після відповідної ескалаціі питання і взаємодії", – пояснив причину голова НБУ.

Як повідомлялося, на ці щорічні збори у четвер приїхав також підсанкційний міністр фінансів РФ Антон Силуанов. Це його другий подібний візит з початку війни після відвідання 31 серпня – 1 вересня цього року зустрічі міністрів фінансів G20 у Ешвілі (Північна Кароліна, США) на запрошення американських організаторів. Це викликало жорстке обурення європейських делегацій, які назвали це "тривожним сигналом" і відмовилися брати участь у Family Photo разом із російським міністром.