Мер Віталій Кличко заявив про початок опалювального сезону в Києві, окрім частини Дніпровського та Дарницького районів, де нещодавно значних пошкоджень зазнав енергооб'єкт.

"Від сьогодні, 16 жовтня, в екстремальних умовах через постійні обстріли, але розпочинаємо опалювальний сезон", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

За його словами, опалюваний сезон спочатку, як зазвичай, "розпочнеться для закладів соціальної сфери (зокрема, в лікарнях, школах, садочках). Поки окрім частини Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергооб'єкт. Роботи з відновлення там тривають".

Мер зазначив, що підключення до тепла закладів соціальної сфери відбуватиметься за індивідуальними заявками їх керівників.