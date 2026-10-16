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Кличко заявив про початок опалювального сезону в Києві

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Кличко заявив про початок опалювального сезону в Києві

Мер Віталій Кличко заявив про початок опалювального сезону в Києві, окрім частини Дніпровського та Дарницького районів, де нещодавно значних пошкоджень зазнав енергооб'єкт.

"Від сьогодні, 16 жовтня, в екстремальних умовах через постійні обстріли, але розпочинаємо опалювальний сезон", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

За його словами, опалюваний сезон спочатку, як зазвичай, "розпочнеться для закладів соціальної сфери (зокрема, в лікарнях, школах, садочках). Поки окрім частини Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергооб'єкт. Роботи з відновлення там тривають". 

Мер зазначив, що підключення до тепла закладів соціальної сфери відбуватиметься за індивідуальними заявками їх керівників.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #опалювальний_сезон
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