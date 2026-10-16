Петиція до Ради із закликом залишити Федорова на посаді міністра оборони не набрала голосів

Петиція на сайті Верховної Ради України із закликом звернутися до президента щодо залишення Михайла Федорова на посаді міністра оборони України не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті парламенту, петицію було подано 16 липня, в момент проведення у різних містах України мітингів проти відставки Федорова, і станом на 16 жовтня вона набрала лише 17,7 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Михайло Федоров очолив Міністерство оборони у січні 2026 року і за короткий час продемонстрував відчутні результати в технологічній модернізації армії, прискоренні виробництва дронів, реформі закупівель та впровадженні сучасних підходів до управління оборонною сферою. В умовах активної фази війни зміна керівника Міністерства оборони є вкрай ризикованою", – йшлося в тексті петиції.

У зв'язку з цим, авторка петиції закликала звернутися до президента з рекомендацією залишити Федорова на посаді для забезпечення стабільності та продовження реформ в оборонній сфері, а також взяти під контроль ситуацію з можливими кадровими змінами в Міноборони.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України. В той же час, за квотою президента не були призначені міністр закордонних справ, а також міністр оборони, подань по цим кандидатурам не надійшли.

З того часу, понад місяць у Києві та у низці інших міст тривали протести за діалог і реформи в оборонному секторі та поверенння Федорова на посаду міністра оборони.

Кабмін з 20 липня поклав виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, а уже 19 серпня парламент підтримав подання президента про призначення Хмари на посаду міністра.

19 серпня один із ініціаторів протесту, ветеран та активіст, колишній бойовий медик батальйону "Вовки да Вінчі" Дмитро Козятинський заявив, що на мою думку, у ситуації, яка склалася, варто перейти до класичної адвокації й пушити реформи без вулиці.

26 вересня Федоров оголосив про запуск проєкту "Армії роботів" для розвитку та масштабування роботизованих технологій у війні, наголосивши на необхідності їхнього використання для виконання найбільш небезпечних завдань і збереження життя військових.