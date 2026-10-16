В Рівному внаслідок російської атаки постраждали 7 людей – ОВА

Російські окупанти в ніч на п'ятницю, 16 жовтня, атакували Рівне, є ураження цивільної інфраструктури, у тому числі житлової, повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль.

"Наразі 7 людей звернулися за допомогою до лікарів за наслідками атаки на Рівне. Поки що без госпіталізації. Повітряна тривога перешкоджає повноцінній роботі служб", – написав Коваль в телеграм-каналі.

Обласна та міська влада працюють над тим, щоб обстежити пошкоджене житло та тимчасово відселити постраждалих.

Мешканці, чиє майно постраждало внаслідок атаки, можуть звернутися на гарячу лінію міськвиконкому – 1553, а також до представників міської ради безпосередньо біля будинку.