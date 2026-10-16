Кіпер: Четверо людей постраждали внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі Одещини

Голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про наслідки російських атак на Одещині цієї доби, четверо людей постраждали та було пошкоджено 7 приватних домоволодінь, написав він у Телеграм.

"Четверо людей постраждали внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі Одещини. Через ворожі удари пошкоджено 7 приватних домоволодінь, об'єкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції. Атаки спричинили масштабні пожежі, які наразі ліквідовані. На місцях продовжують працювати відповідні служби", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/22054