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Кіпер: Четверо людей постраждали внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі Одещини

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Голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про наслідки російських атак на Одещині цієї доби, четверо людей постраждали та було пошкоджено 7 приватних домоволодінь, написав він у Телеграм.

"Четверо людей постраждали внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі Одещини. Через ворожі удари пошкоджено 7 приватних домоволодінь, об'єкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції. Атаки спричинили масштабні пожежі, які наразі ліквідовані. На місцях продовжують працювати відповідні служби", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/22054

#одещина #постраждалі
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