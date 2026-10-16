Внаслідок атаки РФ в частині Києва та Київщини відбулося масове знеструмлення – "Укренерго"

НЕК "Укренерго" у четвер повідомила про масові відключення світла у Києві та Київській області внаслідок російської атаки на об'єкти критичної інфраструктурі, про це компанія повідомила у Телеграм.

"Внаслідок чергової російської атаки на об'єкт критичної енергетичної інфраструктури – в окремих районах Києва та області відбулось масштабне знеструмлення споживачів. Оцінка наслідків завданих ворогом пошкоджень та оперативні аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті одразу після відбою повітряної тривоги, яка наразі триває на Київщині" – йдеться у повідомленні.

У компанії також закликали споживачів у яких є електроенергія, зменшити її використання, задля запобігання відключенням та прискоренню відновлення живлення для інших користувачів.