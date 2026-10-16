У межах візиту на засідання Європейської ради Зеленський зустрівся із прем'єр-міністеркою Данії Фредеріксен

У четвер президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Брюсселі, де політики обговорили питання боротьби із реактивними "шахедами", розвитку європейської антибалістики та посилення українського ППО, повідомив президент у своєму телеграм-каналі.

"Зустрівся із Прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Детально обговорили загрози російської ескалації, зокрема проти нашої енергетики. Очевидно, що Росія сприйняла сигнали щодо послаблення санкцій як зелене світло далі воювати проти житлових будинків, підстанцій, будь-якої іншої інфраструктури, що підтримує нормальне життя. Зараз максимально важливо всім у Європі мобілізуватися, щоб напередодні зими додати захисту від цього жорстокого терору. ППО – перший пріоритет, передусім антибалістика та все, що допомагає перехоплювати реактивні "шахеди". Говорили також, як Данія може допомогти з фінансовою підтримкою нашої стійкості. Домовились, що команди продовжать роботу на своєму рівні. Цінуємо те, що завжди можемо розраховувати на Данію. Дякую, Метте", – йдеться у повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський у четвер зустрівся із прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, де політики обговорили питання постачання F-16 та боєприпасів до них. Окрім цього Володимир Зеленський провів ряд зустрічей із генеральним секретарем НАТО, прем'єр-міністром Польщі, президентом Франції та королем Бельгії.