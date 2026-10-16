Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Бельгії де Вевером у Брюсселі у рамках візиту до Європейської ради

1 хв читати
Додати як джерело

Президент України Володимир Зеленський у четвер зустрівся із прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, де політики обговорили питання постачання F-16 та боєприпасів до них. Окрім цього Володимир Зеленський провів ряд зустрічей із генеральним секретарем НАТО, прем'єр-міністром Польщі, президентом Франції та королем Бельгії.

Обговорили з Прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером наслідки цілодобових російських атак по житлових будинках, енергетиці та іншій критичній інфраструктурі України… Детально поінформував пана Прем'єр-міністра про російський терор та наші потреби. Зараз F-16 дуже допомагають відбивати атаки реактивних "шахедів". Працюємо з Бельгією над тим, щоб якомога скоріше отримати додаткові винищувачі. Говорили і про можливість додаткового постачання боєприпасів до них. Кожне рішення про оборонну підтримку рятує життя людей. Дякую Прем'єр-міністру та Бельгії за допомогу й готовність підтримувати наш захист життя і надалі", – написав Зеленський у Телеграм.

Раніше у четвер президент України Володимир Зеленський отримав аудієнцію у короля Бельгії Філіпа, президент наголосив на важливості підтримки України та українського ППО та постачання Україні літаків F-16. До цього Зеленський мав низку зустрічей з представниками НАТО, Польщі та Франції.

 

#бельгія #дипломатія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в окремих районах Києва та Київської області застосовані аварійні відключення…

Читати
Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-досл…

Читати
Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Початковий план розсадки гостей на прийомі у Будинку уряду для понад 400 делегатів зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Групи Світового банку…

Читати