Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Бельгії де Вевером у Брюсселі у рамках візиту до Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський у четвер зустрівся із прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, де політики обговорили питання постачання F-16 та боєприпасів до них. Окрім цього Володимир Зеленський провів ряд зустрічей із генеральним секретарем НАТО, прем'єр-міністром Польщі, президентом Франції та королем Бельгії.

Обговорили з Прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером наслідки цілодобових російських атак по житлових будинках, енергетиці та іншій критичній інфраструктурі України… Детально поінформував пана Прем'єр-міністра про російський терор та наші потреби. Зараз F-16 дуже допомагають відбивати атаки реактивних "шахедів". Працюємо з Бельгією над тим, щоб якомога скоріше отримати додаткові винищувачі. Говорили і про можливість додаткового постачання боєприпасів до них. Кожне рішення про оборонну підтримку рятує життя людей. Дякую Прем'єр-міністру та Бельгії за допомогу й готовність підтримувати наш захист життя і надалі", – написав Зеленський у Телеграм.

Раніше у четвер президент України Володимир Зеленський отримав аудієнцію у короля Бельгії Філіпа, президент наголосив на важливості підтримки України та українського ППО та постачання Україні літаків F-16. До цього Зеленський мав низку зустрічей з представниками НАТО, Польщі та Франції.