Король Бельгії Філіп надав аудієнцію Володимиру Зеленському у Брюсселі

У четвер президент України Володимир Зеленський отримав аудієнцію у короля Бельгії Філіпа, президент наголосив на важливості підтримки України та українського ППО та постачання Україні літаків F-16. До цього Зеленський мав низку зустрічей з представниками НАТО, Польщі та Франції.

"Під час аудієнції в Короля бельгійців Філіпа подякував Його Величності, уряду та всьому Бельгійському народові за підтримку України. Зараз ми живемо під постійними російськими ракетними і дроновими ударами по наших містах і громадах. І головний пріоритет – посилення ППО. Розраховуємо на підтримку Бельгії в цьому напрямі, зокрема щодо постачання літаків F-16 та боєприпасів до них, які допомагають нам захищатись від російських реактивних "шахедів". І також, звісно, не менш важливо, щоб російські заморожені активи і надалі залишалися такими. Поки триває війна, Росія не повинна отримувати нічого, що може вкласти у нові вбивства та дестабілізацію у Європі. Дякую", – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Раніше у четвер президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном, лідери обговорили питання посилення української авіації та європейської антибалістичної програми, раніше Зеленський зустрівся із генеральним серетарем НАТО Марком Рютте та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.