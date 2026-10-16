Зеленський провів зустріч із Макроном у Брюсселі щодо посилення української авіації

У четвер президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Емманюелем Макроном, лідери обговорили питання посилення української авіації та європейської антибалістичної програми, раніше Зеленський зустрівся із генеральним серетарем НАТО Марком Рютте та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Дуже предметна зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Цінуємо те, що Франція максимально допомагає знайти відповіді на російську ескалацію… Обговорили з Емманюелем різні шляхи протидії. Зокрема, вже цього місяця будуть нові пакети на посилення нашої авіації. Також прискорюємо роботу над європейською антибалістикою: потрібно, щоб FREYJA запрацювала до кінця року. Вдячний Емманюелю: всі ліцензії на виробництво озброєння, які Франція пообіцяла Україні, вже отримані. Важливо на рівні команд оперативно реалізувати це", – написав Зеленський у Телеграм.

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у четвер, де президент України повідомив про ситуацію з російськими дронами та кроки які допоможуть Україні у захисті від щоденних російських атак.