Зеленський зустрівся із Туском у Брюсселі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у четвер, де президент України повідомив про ситуацію з російськими дронами та кроки які допоможуть Україні у захисті від щоденних російських атак, повідомив він у Телеграм.

"Зустрівся із Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Дональд добре поінформований про ситуацію з російськими обстрілами й те, як вона загострюється кожного дня. Фактично постійно росіяни застосовують "шахеди". Лише за сьогодні поранені 52 людини. Протягом дня були російські удари по магазину, фармацевтичному заводу, логістиці. Дуже важливо, що Польща допомагає нам захищатися від цих атак. Дуже детально обговорили всі наявні загрози та кроки, які допоможуть зміцнити наш захист від російських ударів. Подякував Дональду і за чітку та принципову позицію щодо санкцій: не може бути кроків, які допомагають Росії продовжувати цю війну", – йдеться у повідомленні.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.