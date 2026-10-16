Окупанти за добу втратили 1790 осіб та 693 БпЛА – Генштаб

Сили оборони України за добу ліквідували 1790 окупантів, 9 артилерійських систем, 15 бронемашин, 693 БпЛА, а також 230 авто та 3 одиниці спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у Телеграм.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.26 склали особового складу – близько 1 561 200 (+1790) осіб, танків – 12 414 (+0) од., бойових броньованих машин – 25 552 (+15) од., артилерійських систем – 51 242 (+9) од., РСЗВ – 2 217 (+1) од., засоби ППО – 1 708 (+1) од., літаків – 449 (+6) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 958 (+3) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 565 590 (+693) од., крилаті ракети – 5 130 (+0) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 163 554 (+230) од., спеціальна техніка – 4 833 (+3) од.", – йдеться в повідомленні.