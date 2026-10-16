В Умані внаслідок падіння БпЛА зайнялася багатоповерхівка, п'ятеро людей зазнали травм – ОВА

У п'ятницю вранці ворог атакував місто Умань на Черкащині, внаслідок падіння БпЛА п'ятеро людей зазнали травм, поруч постраждав сторожовий будинок з-під завалів якого врятували чоловіка на іншій локації виникла пожежа, яку рятувальники локалізували, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"В Умані внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа в багатоповерхівці. Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка. Станом на зараз відомо про п'ятьох потерпілих. Троє госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці. На іншій локації зайнялись торговельні склади. Пожежу локалізували. Усі служби працюють. Розгорнуто оперативний штаб. У Черкасах внаслідок падіння ворожого БпЛА на території приватного підприємства виникла пожежа. Її оперативно ліквідували. Інформація про потерпілих не надходила", – написав голова ОВА у Телеграм.

Джерело: https://t.me/cherkaskaODA/24045

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