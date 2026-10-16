16 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

16 жовтня відзначають Всесвітній день продовольства, Всесвітній день анестезіолога, Міжнародний день словника, Всесвітній день реанімації серця, Всесвітній день хліба, Всесвітній день здорового харчування, Всесвітній день хребта, Всесвітній день поширення інформації про алергію.

Також сьогодні День керівника (шефа, боса), Всесвітній день котів.

Православна церква вшановує пам'ять мученика Лонгіна, сотника.

День 1697 Російська агресія - Day 1697 Russian aggression

Всесвітній день продовольства

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 35 / 70.

Це свято було встановлено Організацією Об'єднаних Націй з питань продовольства та сільського господарства (ФАО) 1979 року. Мета цього дня – підвищити обізнаність про проблеми голоду та недоїдання, сприяти зусиллям у боротьбі з ними та наголосити на важливості гарантування продовольчої безпеки.

Всесвітній день гідності

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про права людини та забезпеченню поваги до гідності кожної людини. Ідея цього дня полягає в тому, щоб всі люди мали можливість жити з гідністю, без страху та дискримінації.

Заснований 1948 року Радою ООН з прав людини, і він став важливим символом боротьби за права людини по всьому світу. Кожен рік має свою тематику, яка визначає різні аспекти гідності та прав людини.

Всесвітній день реанімації серця

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про серцево-судинні захворювання та важливості негайної допомоги при серцевім нападі. Основна мета цього дня - підвищити обізнаність населення про серцево-судинні захворювання та надати знання про техніки серцевої реанімації. Це допомагає зберегти життя людей, які можуть стати жертвами серцевого нападу.

Всесвітній день хліба

16 жовтня присвячують підвищенню обізнаності про важливість хліба для здоров'я та благополуччя людей по всьому світу. Хліб є основним джерелом калорій для багатьох людей, і його виробництво та розподіл є важливим аспектом глобальної продовольчої безпеки.

Всесвітній день здорового харчування

Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість збалансованого харчування і правильного раціону для здоров'я. Важливий аспект цього дня – інформування людей про користь здорового харчування для профілактики хронічних захворювань, таких як діабет, серцево-судинні хвороби і ожиріння.

Всесвітній день хребта

Цей день був заснований 2008 року і має на меті підвищити обізнаність про важливість здоров'я хребта та популяризувати профілактичні заходи для його збереження.

Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість здоров'я хребта та популяризація профілактичних заходів для його збереження. Святкування містить різні заходи, такі як освітні семінари, інформаційні кампанії та медичні консультації, які допомагають людям дізнатися більше про правильне положення тіла, фізичну активність та інші аспекти збереження здоров'я хребта.

Міжнародний день словника

Міжнародний день словника - це день присвячений мові, словникам, словниковій справі, важливості слів, значенням, тому що словники — це базовий інструмент комунікації, культури і науки. Відзначається щороку 16 жовтня у день народження Ноа Вебстера, який вважається одним із піонерів англомовної лексикографії.

Всесвітній день поширення інформації про алергію

Цей день спрямований на підвищення обізнаності про алергії, їхні симптоми, методи діагностики та лікування. Метою цього дня є забезпечення більшої уваги до проблеми алергій серед населення та медичних працівників, а також підтримка людей, які страждають від алергій.

День боса

Цей день присвячений вшануванню та визнанню важливості ролі керівника в організації та компанії. Це свято було засноване 1958 року Патріцією Гарроуз у США, коли вона була працівником компанії State Farm Insurance в Іллінойсі. Жінка вирішила організувати цей день, щоб відзначити важливість керівництва та підтримки, яку вони надають своїм працівникам.

Всесвітній день анестезіолога

Цей день присвячений пам'яті першого використання сухого льоду для анестезії під час операції, яке відбулося 1846 року. Це відзначення допомагає підвищити обізнаність про важливість анестезіології та відзначити заслуги анестезіологів у медицині.

Всесвітній день котів

16 жовтня у світі відзначають Всесвітній день котів - день, присвячений захисту, гуманному ставленню й відповідальності перед усіма котами, особливо безпритульними та вуличними.

Народилися в цей день:

250 років від дня народження Якова Марковича (Маркевича) (1776-1804), громадського та політичного діяча;

140 років від дня народження Давида Бен-Гуріона (Бен-Ґуріона) (ім'я при народж. - Грін, Давид Йосиф бен Авігдор) (1886-1973), ізраїльського політичного та державного діяча, одного з лідерів сіоністського руху та одного з творців держави Ізраїль;

120 років від дня народження Ірини Іванівни Крих (1906-1984), української піаністки, педагогині;

115 років від дня народження Ювеналія-Йосипа Мокрицького (1911-2002), українського живописця, іконописця (Канада).

Ще цього дня:

1964 - Китайська Народна Республіка проводить перше випробування ядерної зброї;

1978 - Іван Павло II (до інтронізації — Кароль Юзеф Войтила) стає 264-м Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі з 1523, одним з наймолодших понтифіків в історії і першим папою слов'янського походження;

1987 - У Львові створюють Товариство Лева.

Церковне свято

Святого мученика Лонгіна, сотника

Лонгін був римським військовим командиром, який служив у Італії. Він був вірним християнином і відомий своєю відданістю Ісусу Христу. Лонгіна стратили за віру в Христа під час правління римського імператора Нерона.

За легендами, Лонгін був змушений боротися з драконом, який символізував язичництво, і переміг його, що стало символом перемоги християнства над язичництвом. Його мучеництво стало символом віри і відданості Христу.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Георгій, Дементій, Євген, Іван, Леонтій, Олексій.

З прикмет цього дня:

Дощ та хмари — до похолодання; листя не опадає з дерев — на морози ще чекати не слід; птахи кричать, неспокійні — буде потепління; безвітряно і сонячно — зима прийде пізно.

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