Непокрита потреба України у зовнішньому фінансуванні бюджету у 2027р $32,6 млрд, оборони – EUR40 млрд – міністр

Непокрита потреба у зовнішньому бюджетному фінансуванні на наступний рік становить $32,6 млрд, протягом найближчого місяця потрібно отримати необхідні фінансові запевнення перед початком роботи місії Міжнародного валютного фонду, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у Facebook у коментарі до своєї онлайн участі у Щорічних зборах МВФ та Світового банку, які проходять цього тижня у Бангкоці.

"Це критично важливо для подальшої реалізації програми з Фондом. Наголосив, що рішення має бути системним, передбачуваним і не створювати додаткового тиску на боргову стійкість України", – зазначив Марченко.

За його словами, партнери підтримують Україну та готові активно працювати над рішеннями для забезпечення наших фінансових потреб у 2027 році.

Глава Мінфіну додав, що також обговорювалося питання забезпечення оборонних потреб у 2027 році.

"Загальна оцінка необхідних ресурсів на оборону становить EUR70 млрд, з яких EUR40 млрд наразі залишаються незабезпеченими. Це критично необхідний ресурс для захисту країни, збереження життя військових і цивільних, а також обмеження економічного потенціалу агресора для ведення війни", – заявив Марченко.

Він додав, що ЄС та інші союзники, зі свого боку, очікують від України прогресу у виконанні спільно узгоджених заходів, й цього тижня Україна змогла це продемонструвати: Верховна Рада ухвалила ряд необхідних законів.

"Ці рішення відкривають шлях до отримання чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС. Продовжуємо працювати над виконанням усіх запланованих на 2026 рік заходів для залучення повного обсягу передбаченого міжнародного фінансування", – зауважив міністр фінансів.

Як повідомлялося, загальний обсяг необхідного зовнішнього фінансування бюджету України на 2027 рік наразі оцінюється у $52,6 млрд.

Джерело: https://www.facebook.com/1406292328/posts/10246600726617643/?rdid=dCyKK2GwSR9ueZEH