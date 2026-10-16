Трамп розкритикував відновлення ударів України по НПЗ у РФ і назвав Зеленського складним переговорником – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розкритикував рішення України відновити атаки на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) та назвав президента України Володимира Зеленського складнішим партнером для переговорів порівняно з очільником Кремля Володимиром Путіним, відповідну заяву американський лідер зробив в інтерв'ю телеканалу Newsmax у четвер.

"Тепер, якщо ви кажете мені, що Зеленський знову б'є по нафтопереробних заводах, усе, що він робить, – це підвищує світові ціни на нафту. Що ж, я вважаю, що це ганьба... є багато інших цілей, по яких можна бити", – сказав Трамп.

На думку глави Білого дому, удари по заводах, які виробляють дизельне пальне, шкодять світовому ринку енергоресурсів. Трамп прагне знизити ціни на енергоносії напередодні проміжних виборів у США 3 листопада 2026 року, зокрема через угоду з Путіним щодо купівлі російського дизелю. Оцінюючи перспективи завершення війни до кінця своєї каденції, президент США висловив переконання, що бойові дії мають закінчитися найближчим часом, проте засумнівався в готовності українського лідера до компромісів. За словами Трампа, з Зеленським складніше домовлятися, ніж із Путіним, а додатковою перешкодою для врегулювання є взаємна особиста ворожнеча між двома лідерами.

Крім того, американський президент висловився за проведення виборів в Україні, поставивши під сумнів рівень суспільної підтримки чинної влади в умовах продовження ракетних обстрілів житлових будинків. Він також розкритикував свого попередника Джо Байдена за надання Києву багатомільярдної військової допомоги та заявив, що нинішня адміністрація рекордними темпами відновлює власні запаси зенітних ракетних комплексів Patriot і крилатих ракет Tomahawk, після повного поповнення яких Вашингтон дозволить союзникам купувати це озброєння.

Окремо Трамп повідомив, що його адміністрація веде переговори з РФ та Китаєм щодо скорочення ядерних арсеналів. За його оцінкою, США посідають перше місце у світі за ядерним потенціалом, Росія – друге, а Пекін наразі менш схильний до денуклеаризації через відставання, яке він може подолати протягом п'яти-шести років. Часових рамок цих переговорів американський президент не уточнив.

У четвер Україна відновила удари по російській нафтовій інфраструктурі після триденної паузи, на яку Київ погодився після оголошення Трампом у неділю про енергетичне перемир'я. Високопоставлений український чиновник підтвердив ураження безпілотниками НПЗ у Рязанській області РФ приблизно за 290 км на південний схід від Москви, де виникла пожежа.

Раніше Україна повністю погодилася на пропозицію президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я, і не атакувала жодних енергооб'єктів на території Росії у відповідь на їхні атаки.