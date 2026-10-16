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Україна та Молдова працюють над розширенням інтерконекторів і потужності Вертикального газового коридору – Шмигаль

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Україна та Молдова під час підготовки до проходження зимового періоду опрацьовують розширення пропускної здатності міждержавних електричних інтерконекторів і подальше збільшення потужності транспортування природного газу Вертикальним газовим коридором, повідомив перший віцепрем'єр міністр-міістр енергетики України Денис Шмигаль.

"Очікуємо подальше збільшення потужності напрямку з півдня на північ, що сприятиме посиленню безпеки постачання газу обох країн та регіону загалом", – написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, сторони високо оцінили спільну роботу над забезпеченням комерційної привабливості Трансбалканської газової інфраструктури в межах дорожньої карти, погодженої з Європейською комісією в березні 2026 року.

Окрему увагу під час переговорів було приділено залученню додаткових обсягів електроенергії. Розширення пропускної здатності міждержавних інтерконекторів має забезпечити альтернативні маршрути передачі електроенергії в аварійних ситуаціях на тлі постійних російських обстрілів.

Крім того, співрозмовники обговорили спільну підготовку енергосистем обох держав до викликів опалювального сезону, оскільки удари РФ по українській енергетичній інфраструктурі впливають і на стабільність роботи енергосистеми Молдови. Шмигаль поінформував молдовського колегу про отримані українською розвідкою дані щодо планів ворога та підтвердив готовність України ділитися досвідом протидії російським атакам на енергосектор.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/13215

#співпраця #енергетика #молдова
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