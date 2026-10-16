ЄС провів міждержавні конференції з кандидатами на вступ – Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у четвер ввечері повідомив, що Європейський союз провів ряд міждержавних коніеренцій з Албанією, Молдовою, Чорногорією та Україною, підкресливши, що завдяки реформам процес вступу до Європейського союзу просувається уперед, написав він у Х.

"Завершуючи день стратегічною дискусією щодо розширення ЄС та внутрішніх реформ. Цього тижня ми провели міждержавні конференції з Чорногорією, Україною, Молдовою та Албанією. Завдяки реформам процес приєднання просувається вперед. Водночас ми маємо підготуватися до прийому нових членів у родину ЄС", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://x.com/eucopresident/status/2110826427788710058?s=20