Буданов провів зустріч із міністром оборони Литви щодо спільних українсько-литовських проєктів

Керівник офісу президента України Кирило Буданов у середу зустрівся із міністром оборони Литви Робертом Каунасом, темою обговорення стали російські удари по цивільній інфраструктурі та спільні проєкти, повідомив він у себе в Телеграм.

"Зустрівся з міністром оборони Литви Робертасом Каунасом. Обговорили поточну ситуацію на лінії фронту, зусилля України у напрямку дипломатії, суттєву ескалацію з боку рф та її підлі удари по цивільній інфраструктурі тилових міст України. Значну увагу приділили питанням реалізації спільних проєктів з виробництва зброї. Це критично важливо саме зараз, щоб зміцнити наші спроможності напередодні непростого зимового періоду. Маємо захистити життя та зірвати плани ворога. Дякую особисто пану міністру, Литві та всьому Литовському народові за тверду й безкомпромісну підтримку України. Працюємо далі", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/Kyrylo_Budanov_Official/916