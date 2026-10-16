У Шепетівському районі Хмельницької області пожежа на території нафтобази – ОДА

У четвер російські БпЛА атакували Хмельницьку область, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території нафтобази у Шепетівському районі, до ліквідації наслідків атаки залучили усі сили, повідомив голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні ворог неодноразово атакував Хмельниччину безпілотниками. Працювали сили ППО. Є збиття. Унаслідок атаки виникла пожежа на території нафтобази у Шепетівському районі. До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби…", – повідомив Тюрін у Телеграм.

Джерело: https://t.me/khmelnytskaODA/11869