Корецький по результатам онлайн-зустріч з бізнесом: розглядаємо варіанти допомоги в умовах вкрай обмежених фінресурсів

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що уряд розглядає різні варіанти, як держава може допомогти підприємцям в умовах вкрай обмежених фінансових ресурсів.

"Був відвертий діалог щодо механізмів підтримки підприємців в умовах цілеспрямованих російських ударів по виробництвах, складах тощо. Розглядаємо різні варіанти, як держава може допомогти підприємцям в умовах вкрай обмежених фінансових ресурсів. Почув позицію і аргументи бізнесу. Разом з міністром економіки Олександром Кравченком розповіли про урядові ініціативи", – написав Корецький в телеграм-каналі по результатам онлайн-зустріч з представниками бізнесу.

Також він подякував всім підприємцям, які продовжують працювати, зберігати робочі місця, сплачувати податки.

Як повідомлялося, на початку вересня на тлі посилення російських атак на український бізнес та цивільну інфраструктуру уряд заявив, що готує програму пільгового кредитування на поповнення обігових коштів обсягом до 1 млрд грн для одного підприємства або групи підприємств із компенсацією 5% від ринкової ставки, повідомляв прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Пропозиція Міністерства економіки та довкілля сформувати страховий фонд компенсацій бізнесу втрат від обстрілів за рахунок підвищення ставки податку на додану вартість на 1 відсотковий пункт (в.п.) – до 21% не отримала однозначної підтримки бізнесу, свідчить проведені агентством "Інтерфакс-Україна" опитування близько десятка компаній і бізнес-асоціацій та дискусія у соцмережах.