Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Корецький по результатам онлайн-зустріч з бізнесом: розглядаємо варіанти допомоги в умовах вкрай обмежених фінресурсів

1 хв читати
Додати як джерело
Корецький по результатам онлайн-зустріч з бізнесом: розглядаємо варіанти допомоги в умовах вкрай обмежених фінресурсів
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що уряд розглядає різні варіанти, як держава може допомогти підприємцям в умовах вкрай обмежених фінансових ресурсів.

"Був відвертий діалог щодо механізмів підтримки підприємців в умовах цілеспрямованих російських ударів по виробництвах, складах тощо. Розглядаємо різні варіанти, як держава може допомогти підприємцям в умовах вкрай обмежених фінансових ресурсів. Почув позицію і аргументи бізнесу. Разом з міністром економіки Олександром Кравченком розповіли про урядові ініціативи", – написав Корецький в телеграм-каналі по результатам онлайн-зустріч з представниками бізнесу.

Також він подякував всім підприємцям, які продовжують працювати, зберігати робочі місця, сплачувати податки.

Як повідомлялося, на початку вересня на тлі посилення російських атак на український бізнес та цивільну інфраструктуру уряд заявив, що готує програму пільгового кредитування на поповнення обігових коштів обсягом до 1 млрд грн для одного підприємства або групи підприємств із компенсацією 5% від ринкової ставки, повідомляв прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Пропозиція Міністерства економіки та довкілля сформувати страховий фонд компенсацій бізнесу втрат від обстрілів за рахунок підвищення ставки податку на додану вартість на 1 відсотковий пункт (в.п.) – до 21% не отримала однозначної підтримки бізнесу, свідчить проведені агентством "Інтерфакс-Україна" опитування близько десятка компаній і бізнес-асоціацій та дискусія у соцмережах.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#бізнес #корецький
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в окремих районах Києва та Київської області застосовані аварійні відключення…

Читати