Кабмін призначив Чепурного заступником глави МОЗ, головним санлікарем

Кабінет міністрів України призначив Олександра Чепурного заступником міністра охорони здоров'я України, головним державним санітарним лікарем України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Чепурний є генеральним директором Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України та головним державним санітарним лікарем Чернігівської області.

В той же час, Ігоря Кузіна звільнено з посади заступника міністра охорони здоров'я – головного держсанлікаря.

Також Ігоря Ільченка призначено головою Національної соціальної сервісної служби України, до цього він обіймав посаду першого заступника.