Кабмін призначив Юрійчука заступником міністра освіти

Кабінет міністрів призначив Івана Юрійчука заступником міністра освіти і науки, від буде опікуватиметься напрямом загальної середньої освіти, повідомив міністр Андрій Бутенко.

"Для школи зараз відповідальний період. Реформа "Нової української школи" охоплює старші класи: триває пілотування старшої профільної школи, громади вибудовують мережу ліцеїв. Від рішень, які ухвалюємо зараз, залежить, як навчатимуться діти в найближчі роки і в яких умовах працюватимуть учителі. Тому для мене важливо, що цей напрям очолить людина, яка знає школу зсередини. Іван понад десять років викладав – спершу в сільській школі, потім у природничо-математичному ліцеї. Згодом – Державна інспекція навчальних закладів і Державна служба якості освіти, де він очолював департамент акредитації і моніторингу, а з 2022 року як заступник Голови Служби відповідав за цифрову трансформацію", – написав Буденко в телеграм-каналі.

За його словами, на кожній із цих посад Юрійчук зарекомендував себе як фахівець, який повністю віддається справі та доводить розпочате до результату.

"Очікую, що він глибоко зануриться в усі процеси загальної середньої освіти і працюватиме в інтересах дітей і освітян – щоб зміни в школі були зрозумілими для вчителя й відчутними для учня", – додав міністр.

У Міносвіти також додали, що серед професійних напрямів нового заступника – забезпечення якості освіти, оцінювання роботи закладів освіти, моніторингові дослідження та використання даних для ухвалення управлінських рішень.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема, призначила голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) Андрія Бутенко міністром освіти і науки.

Наразі у нового міністра зі старої команди залишаються заступники Анастасія Коновалова, Дмитро Завгородній, Микола Трофименко, Денис Курбатов, Анастасія Софієнко і Андрій Вітренко.