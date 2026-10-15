У Києві знижено тиск води у чотирьох районах – Кличко

У Києві одразу у чотирьох районах було знижено тиск води через пошкодження енергооб'єктів у Київській області, на місці працюють фахівці, повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

"Зниження тиску води в системі правобережної частини столиці. Зокрема – в Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах. Через пошкодження енергооб'єктів у Київській області. Фахівці перемикають живлення на водопродних станціях" – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7889