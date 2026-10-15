Країни G7 виділять EUR260 млн на терміновий ремонт укриття ЧАЕС після атаки росыйського дрона

Країни "Групи семи" (G7) нададуть EUR260 млн на фінансування термінового ремонту Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) в Україні, який зазнав серйозних пошкоджень унаслідок російського дронового удару в лютому 2025 року, повідомив Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у четвер.

"ЄБРР вдячний країнам G7 за їхнє незмінне лідерство та відданість ядерній безпеці в Чорнобилі. Ми приєднуємося до заклику G7 до ширшої міжнародної спільноти зробити внесок у ці зусилля під час донорської конференції, яку ми скликаємо в Парижі 9 листопада 2026 року під спільним головуванням Франції, України та ЄБРР", – президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Згідно з релізом, рішення було оголошено за підсумками зустрічі міністрів фінансів країн G7 під час осінніх зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку в Бангкоку. Держави G7 висловили глибоке занепокоєння ризиками для ядерної безпеки через атаку РФ, зобов'язалися мобілізувати кошти на відновлення укриття та закликали інших міжнародних партнерів долучитися до покриття решти фінансових потреб.

За попередніми оцінками, для ремонту пошкоджень і повного відновлення функціональності конфайнменту знадобиться щонайменше EUR500 млн. Роботи необхідно завершити до 2030 року, щоб обмежити ризик корозії сталевої арки та зберегти 100-річний проєктний термін експлуатації споруди.

Новий безпечний конфайнмент на ЧАЕС був серйозно пошкоджений унаслідок удару російського безпілотника 14 лютого 2025 року. Атака пробила внутрішню та зовнішню обшивку конструкції, пошкодила критично важливі системи і поставила під загрозу дві її основні функції: утримання радіоактивних матеріалів та забезпечення безпечного демонтажу нестабільного початкового саркофага над четвертим енергоблоком, збудованого після аварії 1986 року.

ЄБРР очолює глобальні зусилля зі стабілізації та управління ризиками в Чорнобилі з 1995 року. За цей час банк мобілізував понад EUR2,5 млрд міжнародних внесків (значну частину з яких надали країни G7) та виділив понад EUR700 млн власних ресурсів на проєкти з ядерної безпеки і виведення об'єкта з експлуатації. Наразі банк координує міжнародну роботу з мобілізації залишку коштів для термінового ремонту арки.

Джерело: https://www.ebrd.com/home/news-and-events/news/2026/ebrd-welcomes-g7-commitment-to-finance-urgent-repairs-to-chornob.html