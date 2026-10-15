Стефанчук запросив спікерку парламенту Угорщини відвідати з візитом Київ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запросив голову Державних зборів Угорщини Аґнеш Форштгоффер відвідати з візитом Київ.

"Україна та Угорщина відкрили нову сторінку у відносинах між парламентами. На основі взаємної поваги, добросусідства та спільного європейського майбутнього. Про це говорили під час першої зустрічі в Римі з головою Державних зборів Угорщини Аґнеш Форштгоффер… Обговорили конкретні кроки для активізації міжпарламентської співпраці. Вдячний за запрошення відвідати Будапешт. Зі свого боку запросив пані голову до Києва", – повідомив Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

За словами спікера українського парламенту під час зустрічі мова також йшла про спільні сторінки історії, зокрема трагічні.

"Українці пережили Голодомор, угорці – радянські репресії та примусові роботи, відомі як "малєнькій робо́т". Наші народи добре знають, що означає насильство, яке приходило з москви. Сьогодні Україна знову протистоїть російській агресії. Розповів про злочини, які росія щодня вчиняє проти українців, та про унікальний досвід роботи Верховної Ради в умовах повномасштабної війни", – зазначив Стефанчук.

Він підкреслив, що уроки непростої спільної історії народів України та Угорщини мають допомагати країнам знаходити порозуміння та будувати майбутнє, у якому свобода, взаємна повага й добросусідство будуть визначальними. Стефанчук переконаний, що Україна та Угорщина зможуть знаходити рішення, які відповідатимуть інтересам двох народів.

"Аґнеш висловила підтримку українському народу та підтвердила готовність Угорщини й надалі допомагати Україні й українцям", – наголосив голова Верховної Ради.