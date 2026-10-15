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Польща задіяла військову авіацію через удари РФ по Україні та попередила жителів Люблінського воєводства

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Польща задіяла військову авіацію через удари РФ по Україні та попередила жителів Люблінського воєводства
Фото: saab.com

Увечері в четвер Урядовий центр безпеки Польщі попередив жителів Люблінського воєводства про російську повітряну атаку на Україну, а Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про залучення військової авіації та приведення наземних систем ППО в стан готовності.

"УВАГА! Російський повітряний напад на території України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Республіки Польща діють польські військово-повітряні сили. Слідкуйте за подальшими повідомленнями", – йдеться в повідомленні Урядового центру безпеки Польщі (RCB), яке ввечері в четвер надіслали адресатам у Люблінському воєводстві.

Окрім того, Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про залучення військової авіації в польському повітряному просторі у зв'язку з російськими ударами по західній частині України. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено в стан готовності.

В Оперативному командуванні ЗС Польщі уточнили, що військову авіацію задіяли у зв'язку з російськими ударами по цілях у західній частині України із застосуванням засобів повітряного нападу. "Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист польського повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до зон загрози", – наголосили у командуванні.

 

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#польща #попередження #авіація
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