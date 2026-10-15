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Уряд виконав свої зобов'язання для отримання міжнародної фінансової допомоги у 2026 році – Корецький

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Уряд виконав свої зобов'язання для отримання міжнародної фінансової допомоги у 2026 році – Корецький
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Кабінет міністрів України завершив виконання своєї частини зобов'язань, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги у 2026 році, усі відповідні постанови, розпорядження та регламентні документи ухвалено до 15 жовтня, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Далі – подання відповідних запитів до Єврокомісії, обов'язкові процедури узгодження з країнами-членами ЄС і тільки потім будемо чекати на надходження коштів. Схожі процедури передбачені й з іншими партнерами поза межами ЄС. Прискорюємось на кожному з цих етапів", – написав Корецький у Телеграм-каналі у четвер.

За його словами, цього тижня Верховна Рада підтримала низку важливих законопроєктів у межах програми Ukraine Facility, домовленостей із Міжнародним валютним фондом та інших механізмів міжнародної підтримки.

Прем'єр-міністр подякував народним депутатам, які проголосували за відповідні рішення, водночас наголосивши, що це лише частина спільних зобов'язань України перед міжнародними партнерами.

"Тому наступні сесійні тижні також надзвичайно важливі для отримання міжнародної фінансової допомоги в повному обсязі. Уряд на 100% готовий до співпраці", – зазначив він.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#міжнародне #фінансування #уряд #вимоги
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