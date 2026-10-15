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Пасажирів поїзда "Львів – Чернівці" залишили посеред поля після евакуації, Офіс омбудсмена розпочав перевірку – Лубінець

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Пасажирів поїзда "Львів – Чернівці" залишили посеред поля після евакуації, Офіс омбудсмена розпочав перевірку – Лубінець
Фото: Офіс Омбудсмана

В соцмережах поширюється відео пасажирів поїзда "Львів – Чернівці", яких після евакуації залишили посеред поля. Ситуацію прокоментував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який наголосив, що звернувся до "Укрзалізниці" за поясненнями.

"Люди вийшли з вагонів через загрозу обстрілу, дочекалися відбою, а потім побачили, як їхній поїзд рушив без них. Як можна організувати евакуацію, але не організувати повернення людей? Якщо є загроза – пасажирів виводять із вагонів. Логічно. Якщо загроза минула – люди мають повернутися до поїзда й продовжити дорогу. Теж логічно. Але між цими двома етапами, схоже, загубили найважливіше – самих пасажирів", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Він наголосив, що в таких ситуаціях координація має бути бездоганною. Безпека не може залежати від розкладу, а розклад – бути важливішим за людей.

"Пасажири планували свій час, мали пересадки, чекали вдома, кудись поспішали. І тепер замість звичайної поїздки отримали проблему, якої, здавалося б, можна було уникнути простою перевіркою: чи всі повернулися? Я скерував лист до Укрзалізниці, щоб з'ясувати, що саме сталося, чи всіх 25 пасажирів зрештою доправили до місця призначення. Сподіваюся, люди вже дісталися туди, куди планували. Бо в кожного свій маршрут, свій час і свої причини їхати. І точно ніхто не купує квиток із розрахунком на те, що після відбою тривоги доведеться шукати спосіб вибратися з поля", – резюмував Лубінець.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#потяг #омбудсман #пасажири #евакуація
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