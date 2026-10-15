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Радники Зеленського не були ініціаторами операції "Ковьор" у Москві – Литвин

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Радники Зеленського не були ініціаторами операції "Ковьор" у Москві – Литвин
Фото: Детектор Медіа

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин спростував, що операція з блокування авіасполучення в Москві була ініціативою радників президента Володимира Зеленського, а також заявив, що описана в The Atlantic теза про можливе укладення миру в разі переходу США на бік РФ не схожа на позицію глави держави.

"Якщо це про операцію "Ковьор", коли у них там блокується авіасполучення, то цю операцію вже далеко не перший місяць реалізовують, придумав її президент, і там нема і не було ніяких радників-ініціаторів", – сказав Литвин журналістам у четвер.

Він також наголосив, що Україна не ескалює війну, а відповідає на російські удари, зокрема ударами по енергетичній інфраструктурі РФ у відповідь на атаки на українську енергетику.

"Про шо це Саймон (Шустер – журналіст – ІФ) там написав – хай Саймон сам і коментує. Це не схоже на настрій президента", – додав Литвин.

У матеріалі The Atlantic журналіст Саймон Шустер із посиланням на одного з радників президента, який був одним з ініціаторів плану атак на аеропорти Москви повідомив, що у випадку, "якщо США стануть на бік Путіна, то у нас не залишиться іншого вибору, окрім як відмовитися від ескалації та укласти мир".

Джерело: https://www.theatlantic.com/national-security/2026/10/ukraine-russia-trump-putin-war/689002/

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#спростування #операція #рф
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