Українська Tencore підписала меморандум з канадською Dominion Dynamics для спільного виробництва НРК TerMIT в Канаді

Українська обронна компанія Tencore спільно з канадською оборонно-технологічною компанією Dominion Dynamics повідомили про підписання меморандуму про взаєморозуміння, що передбачатиме виробництво в Канаді наземних роботизованих комплексів (НРК) TerMIT, а також інтеграцію в них технологічного комплексу AuraNet.

Згідно з релізом Dominion Dynamics, угоду було підписано під час оборонної конференції AUSA 2026 у Вашингтоні.

Передбачається, що Dominion Dynamics планує налагодити виробництво TerMIT на канадських потужностях, зокрема початок випуску виробництва заплановано на 2027 рік.

Своєю чергою фахівці Tencore керуватимуть процесом передачі технологій і навчатимуть канадських фахівців складанню відповідних НРК.

Серед іншого, Dominion Dynamics інтегруватиме в TerMIT систему AuraNet, яка призначена для автономного керування та координації в різних операційних середовищах. Також компанія планує розробити адаптовану до арктичних умов версію платформи TerMIT.

"Вимоги на полі бою змінюються за лічені тижні, тому виробництво, отримання відгуків з місць експлуатації та інженерна робота мають бути об'єднані в єдиний цикл: створення, розгортання, аналіз досвіду, внесення змін, масштабування. Канада надає нам виробничу базу, постачальників і надійні ресурси для реалізації цього циклу – у співпраці із союзниками, яким потрібна ця техніка", – цитуються у релізі слова співзасновника компанії Tencore Романа Ткаченка.

Зазначається, що підписання відповідної угоди стало продовженням спільної декларації про оборонну співпрацю, яку у вересні уклали прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент України Володимир Зеленський.

Тоді сторони зобов'язалися протягом наступних двох років виготовити тисячі перевірених у бойових умовах безпілотників та безпілотних систем, третина з яких буде спрямована на потреби оборони України, йдеться у повідомленні компанії.

"Ця угода – перший крок двох компаній до втілення цих домовленостей у реальні транспортні засоби, і ми плануємо діяти швидк", – додав у релізі засновник і генеральний директор компанії Dominion Dynamics Еліот Пенс.

Dominion Dynamics – оборонно-технологічна компанія з Оттави (Канада), що спеціалізується на розробці систем автономності, сенсорного моніторингу та управління.

Tencore – українська оборонно-технологічна компанія, яка спеціалізується на розробці, серійному виробництві та інтеграцією безпілотних наземних роботизованих комплексів (НРК) для Сил оборони України.