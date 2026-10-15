СБУ повідомила про підозру військовому РФ у розстрілі п'ятьох українських військових і цивільного на Харківщині

Служба безпеки України повідомила про підозру російському військовослужбовцю Леоніду Рижикову, якого підозрюють у розстрілі п'ятьох беззбройних українських військових і 60-річного цивільного чоловіка на Харківщині.

Як повідомляє СБУ в Телеграм у четвер, 36-річного громадянина РФ Леоніда Рижикова з позивним "Юла" затримали 14 жовтня в Харкові. За даними слідства, наприкінці липня його мобілізували до російської армії після відбуття восьмирічного ув'язнення за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і крадіжку. Він служив у 2-му батальйоні 1009-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії РФ та воював на Харківщині.

За інформацією СБУ, на початку жовтня Рижиков утік із позицій поблизу села Стариця Чугуївського району після обстрілу українськими військовими та попрямував у бік Харкова, переховуючись у лісосмугах. Під час втечі він, за даними слідства, викрав цивільний одяг із покинутого приватного будинку.

"Як з'ясувала СБУ, 5-6 жовтня, перебуваючи на позиціях російсько-окупаційних військ у районі с. Стариця Чугуївського району, Рижиков потрапив під обстріл з боку Збройних Сил України. Озброєний автоматом АК-74, він втік звідти і почав пішки рухатися у бік міста Харкова, ховаючись у посадках", – наголосили у відомстві.

Слідство встановило, що 13 жовтня поблизу села Михайлівка Харківського району Рижиков застрелив 60-річного місцевого жителя, який рибалив на ставку, після чого скинув його тіло у воду. Того ж дня в селі Момотове він проник до приватного домоволодіння, де тимчасово перебували п'ятеро беззбройних українських військовослужбовців у цивільному одязі, які не брали участі в бойових діях, і розстріляв їх, зокрема тих, хто спав.

Після вбивств підозрюваний сховав автомат АК-74 у домоволодінні неподалік, однак правоохоронці згодом розшукали та вилучили зброю.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, що спричинили загибель людей). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося, 13 жовтня у Харківській області невідомий з автоматичної зброї розстріляв п'ятьох українських військовослужбовців.