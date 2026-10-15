На Закарпатті священник УПЦ МП вчинив стрілянину на вулиці, двоє людей загинули – прокуратура

Правоохоронці Закарпаття затримали чоловіка, який вчинив смертельну стрілянину в селищі Вишково Хустського району, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

"За попередньої інформацією чоловік йшов по центральній вулиці селища та стріляв у перехожих. Унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули. Це 62 та 64-річні місцеві мешканці. Ще троє потерпілих у лікарні, їм надається медична допомога", – йдеться у повідомленні.

Для розшуку та затримання озброєного чоловіка на території району було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім". Стрільця було оперативно затримано.

"Ним виявився 45-річний місцевий житель, священнослужитель УПЦ Московського патріархату. З ним проводяться невідкладні слідчі дії", – зазначили правоохоронці.

На місці події керівник Хустської окружної прокуратури Іван Деяк координує збір доказової бази. Працює слідчо оперативна група, медики та експерти.