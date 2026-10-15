Логістичний центр мережі "Файно Маркет" знищено російською атакою, є загиблі

Логістичний центр мережі маркетів "Файно Маркет" було знищено внаслідок російської атаки 14 жовтня, серед його співробітників є постраждалі та загиблі, повідомила пресслужба мережі.

"14 жовтня ввечері ворог завдав удару в саме серце "Файно Маркет" – наш логістичний центр. Але найстрашніше – не руйнування будівель, обладнання чи всього того, що ми будували роками. Найстрашніше – людські життя, які вже ніколи не повернути. Це непоправна втрата для всієї родини "Файно Маркет". Ми висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих та робимо все можливе, щоб підтримати постраждалих", – йдеться у повідомленні мережі у Facebook.

Зазначається, що компанія перебудовує логістичні процеси та нові ланцюги поставок товарів. "Файно Маркет" попередив про можливі затримки постачання та відсутність окремих позицій асортименту.

Крім того, ведеться робота з відновлення функціонування мобільного застосунку мережі.

"Файно Маркет" – мережа продуктових маркетів у форматі "біля дому". Перший магазин відкрився у Кропивницькому в 2011 році. На сьогодні мережа налічує понад 200 торгових точок у Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській областях.

За даними Опендатабот, власником ТОВ "Вересень Плюс", що розвиває мережу "Файно Маркет", є кіпрська "Ерланд Корп. Лтд", кінцевим бенефіціаром – Віталій Денисенко.

За результатами 2025 року, компанія збільшила виторг на 30,1% – до 11,8 млрд грн, чистий прибуток зменшився на 21,4% – до 155,7 млн грн.