Лондон передасть Києву ракети Storm Shadow – ЗМІ

Лондон має намір передати Києву партію далекобійних ракет Storm Shadow, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

"Велика Британія надішле Україні ще одну партію далекобійних ракет Storm Shadow", – повідомляє агентство з посиланням на осіб, обізнаних із ситуацією.

У повідомленні не уточнюється, про яку кількість ракет йдеться.

За даними Bloomberg, це питання прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і президент України Володимир Зеленський обговорювали під час зустрічі в Лондоні в середу.

На Даунінг-стріт за підсумками зустрічі двох лідерів повідомляли, що "щодо далекобійних ракет лідери обговорили, як Велика Британія могла б прискорити надання оборонної підтримки Україні напередодні зими".

Про конкретну військову допомогу не повідомлялося.