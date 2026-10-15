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Лондон передасть Києву ракети Storm Shadow – ЗМІ

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Лондон передасть Києву ракети Storm Shadow – ЗМІ

Лондон має намір передати Києву партію далекобійних ракет Storm Shadow, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

"Велика Британія надішле Україні ще одну партію далекобійних ракет Storm Shadow", – повідомляє агентство з посиланням на осіб, обізнаних із ситуацією.

У повідомленні не уточнюється, про яку кількість ракет йдеться.

За даними Bloomberg, це питання прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і президент України Володимир Зеленський обговорювали під час зустрічі в Лондоні в середу.

На Даунінг-стріт за підсумками зустрічі двох лідерів повідомляли, що "щодо далекобійних ракет лідери обговорили, як Велика Британія могла б прискорити надання оборонної підтримки Україні напередодні зими".

Про конкретну військову допомогу не повідомлялося.

Автор

Редактор · Політичні новини
#ракети #велика #британія #storm_shadow
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