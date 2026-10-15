НАБУ поскаржилося до НАЗК на можливе порушення мером Філатовим етичних норм

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо можливого порушення міським головою Дніпра Борисом Філатовим норм етичної поведінки через його публічні висловлювання на адресу детектива НАБУ.

Як повідомила пресслужба Національного бюро в Телеграм у четвер, у скарзі порушено питання відповідності висловлювань Філатова статтям 37 та 38 закону України "Про запобігання корупції" та Загальним правилам етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування.

"Ми поважаємо право на критику діяльності правоохоронних органів, однак переконані, що публічна дискусія має ґрунтуватися на аргументах і повазі до людської гідності, а не на персональних образах", – зазначили в НАБУ.

У відомстві очікують на належну правову оцінку НАЗК та реагування в межах повноважень агентства.

Звернення антикорупційного бюро стало продовженням публічного конфлікту та хвилі повідомлень у медіапросторі. Раніше міський голова Дніпра оприлюднив у соцмережах емоційний допис із використанням ненормативної лексики, адресований старшому детективу НАБУ Олексію Гейку. Цю публікацію критично прокоментував блогер Ігор Лаченков (Лачен) у власному Телеграм-каналі, припустивши можливу активізацію дій правоохоронців щодо посадовця.

Згодом Лаченков також поширив інформацію про нібито виїзд міського голови за межі України кількаденної давнини: "Борис Філатов виїхав закордон вже як дня три, сподіваюсь повернеться", – коментував блогер у суботу.

Надалі твердження про "втечу" посадовця почали масово ширитися інформаційними ресурсами та медіа, зокрема їх підхопили й російські ЗМІ. Зі свого боку Борис Філатов опублікував спростування вказаної інформації, заявивши про перебування за місцем проживання: "Офіційно. На численні запити ЗМІ повідомляю, що всі інформаційні вкиди російських медіа щодо моєї "втечі" за кордон є ІПСО, спрямованими на дестабілізацію ситуації у Дніпрі... Неофіційно. Я сиджу у себе вдома. Зі своїми собаками".