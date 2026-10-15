Посадовець Держмитслужби за $25 тис. обіцяв працевлаштування з відстрочкою від мобілізації – СБУ

Служба безпеки України ліквідувала злочинну схему працевлаштування до лав Державної митної служби України та вступу до її профільного університету.

"За результатами комплексних заходів затримано заступника начальника одного з управлінь – начальника відділу Департаменту по роботі з персоналом ДМС", – повідомляє пресслужба СБУ.

Як з'ясувало розслідування, посадовець брав хабарі за працевлаштування військовозобов'язаних до штату Держмитслужби з подальшим оформленням відстрочки від мобілізації.

Крім цього, кадровик за гроші сприяв у зарахуванні абітурієнтів до профільного вишу. Для цього задіював особисті зв'язки в керівництві навчального закладу.

Вартість таких "послуг" від чиновника становила $25 тис.

Співробітники СБУ задокументували декілька етапів передачі хабарів посадовцю і затримали його.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 368 (організація у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення всіх осіб, причетних до злочину.