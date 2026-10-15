Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Посадовець Держмитслужби за $25 тис. обіцяв працевлаштування з відстрочкою від мобілізації – СБУ

1 хв читати
Додати як джерело

Служба безпеки України ліквідувала злочинну схему працевлаштування до лав Державної митної служби України та вступу до її профільного університету.

"За результатами комплексних заходів затримано заступника начальника одного з управлінь – начальника відділу Департаменту по роботі з персоналом ДМС", – повідомляє пресслужба СБУ.

Як з'ясувало розслідування, посадовець брав хабарі за працевлаштування військовозобов'язаних до штату Держмитслужби з подальшим оформленням відстрочки від мобілізації.

Крім цього, кадровик за гроші сприяв у зарахуванні абітурієнтів до профільного вишу. Для цього задіював особисті зв'язки в керівництві навчального закладу.

Вартість таких "послуг" від чиновника становила $25 тис.

Співробітники СБУ задокументували декілька етапів передачі хабарів посадовцю і затримали його.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 4 ст. 368 (організація у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення всіх осіб, причетних до злочину.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#сбу #затримання #держмитслужба
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в окремих районах Києва та Київської області застосовані аварійні відключення…

Читати